Pidesi eksik çıkınca kurşun yağdırdı!

Olay, 18 Ağustos günü merkez Yüreğir ilçesindeki bir fırında meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erhan Olcay, mahallesindeki fırını arayarak kıymalı pide sipariş etti.
DHA'nın haberine göre, siparişini almak için fırına giden Olcay, 3 pide sipariş ettiğini ancak, fırıncının 2 tane pide hazırlandığını iddia ederek fırın ustasıyla tartıştı. Fırında bulunan müşteriler tartışmadan rahatsız olunca fırın sahibi Ali D. (58), Erhan Olcay'a İçeride müşteri var. Taşkınlık çıkartma. Sen 2 tane pide sipariş ettin dedi. Erhan Olcay, bu sözler üzerine, yanında taşıdığı tabancayla Ali D.’nin bacağına ateş ederek yaraladı.
MERMİLER DUVARDAN SEKTİ
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale ederek Erhan Olcay'ı sopalarla kovalamaya başladı. Olcay, esnafı dağıtabilmek için rastgele ateş açtı. Olcay'ın tabancasından çıkan mermiler duvardan sekerek, ekmek fırınının yanında bulunan kebapçı Emre B.’nin başını sıyırıp, eşi Naciye B.’nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın ve bacağından yaralanan Ali D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü. Olcay ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Olcay'ı yakalamak için çalışma başlattı.
KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi edilen Naciye B., ve Ali D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Naciye B.’nin başına isabet eden kurşunun duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması nedeniyle kafatasının zarar görmediği, kısa süre sonra taburcu edildiği bildirildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli Erhan Olcay, olay gecesi Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olcay, olayda kullandığı tabancayı attığı yerin adresini de polise verdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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