'Bebek' müjdesi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Betina Hakko'nun kızları Pia Hakko Yeşil, bebek beklediklerini duyurdu.

2016 yılında görkemli bir törenle iş insanı Kerim Yeşil'le nikah masasına oturan Hakko, anne olacağının müjdesini verdi. Sosyetik isim, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu da paylaştı.

Hamileliğini saklayan Pia Hakko Yeşil'in doğumunun da yakın zamanda gerçekleşeceği dikkat çekti.