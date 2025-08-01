Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir? Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kimler?
Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Bu kapsamda, film hakkında araştırmalar artış gösterdi. 2012 yılında gösterime giren ve büyük bir ilgi gören filmin oyuncuları ve konusuna dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Pi'nin Yaşamı filmi hakkında detaylar haberimizde...
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Pi'nin Yaşamı filmi 1 Ağustos Cuma akşamı televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Başrollerini Suraj Sharma ve Irrfan Khan'ın yer aldığı Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir? Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...
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Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir. Ve sonunda kurtulur.
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Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Suraj Sharma rolü Piscine Molitor "Pi" Patel, yaş 16
Irrfan Khan rolü Pi, yetişkin
Ayush Tandon rolü Pi, yaş 11/12
Gautam Belur rolü Pi, yaş 5
Tabu rolü Gita Patel, Pi'nin annesi
Adil Hussain rolü Santosh Patel, Pi'nin babası
Gérard Depardieu rolü Aşçı
Po-Chieh Wang rolü Tayvanlı denizci
Rafe Spall rolü Yazar
Shravanthi Sainath rolü Anandi, Pi'nin gençlik aşkı
Andrea Di Stefano rolü Rahip
Vibish Sivakumar rolü Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19
Mohamed Abbas Khaleeli rolü Ravi, yaş 15
Ayan Khan rolü Ravi, yaş 8
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