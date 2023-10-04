Photoshop sayesinde hayalindeki görüntüye kavuşan kullanıcıların inanılmaz değişimi
BrightSide isimli bir içerik sitesi, okuyucularına "Görünüşünüzde neyi değiştirmek isterdiniz?" diye sordu ve gönderilen fotoğrafları, photoshop kullanarak kişinin arzusu doğrultusunda yeniden şekillendirdi.
- 1
Victoria
“Her zaman mavi gözlere sahip olmak istemiştim. Yüzümün kare şeklinde olduğunu düşünüyorum, keşke daha keskin ve ince olabilseydi.”
- 2
Daria
“Kendimi kızıl saçlı, mavi gözlü ve daha küçük yanaklarla görmek istiyorum.”
- 3
Elena
"Her zaman daha dar bir burun, yeşil gözler ve açık tenli eşit bir cilt istemişimdir."
-
- 4
Karo
"Kendimi mavi gözlerle görmek isterim."
- 5
Anna
“Daha koyu ve daha kısa saçlarla, mavi gözlerle ve kusursuz bir ciltle nasıl görüneceğimi merak ediyorum. Ayrıca photoshopçulardan burnumun daha dar olmasını ve ucunun küçültülmesini istedim.”
- 6
Maria
"Keşke daha dolgun dudaklarım, daha ince bir burnum, daha yüksek kaşlarım ve daha uzun bir yüzüm olsaydı (şimdi çok kare)."
-
- 7
Elena
“Alnımdaki hafif belirgin kırışıklığı gidermek ve üst dudağımı büyütmek istiyorum. Kendimi siyah saçlı ve mavi gözlü görmeyi de merak ediyorum."
- 8
Alexander
"Keşke daha ince bir yüzüm, daha uzun sakalım ve yeşil gözlerim olsaydı."
- 9
Ekaterina
"Keşke daha ince bir burnum, daha dolgun dudaklarım, daha dar bir çenem ve daha canlı elmacık kemiklerim olsaydı."
Kaynak: BrightSide
-