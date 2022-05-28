Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

"Duyduklarının hiçbirine inanma, gördüklerinin de yarısına inan" sözü photoshop mucizelerinden sonra hayatımızdaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Kusursuz bir cilt, imkansızın sınırlarını zorlayan görüntüler... Oysa photoshop kullanmadan çekilen pek çok fotoğraf mevcut. Örneğin bu karede, kedinin yansıması göz yanıltıyor.