Phoenix Suns LA Clippers maçı ne zaman, saat kaçta? NBA Phoenix Suns LA Clippers hangi kanalda canlı yayınlanı

Amerika Profesyonel Basketbol Ligi (NBA)'de heyecan bugün iki karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçında batı konferansı final ilk maçında Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers karşı karşıya gelecek. İşte merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...



PHOENIX SUNS LA CLIPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Phoenix Suns Los Angeles Clippers maçı bu akşam TSİ 22:30'da başlayacak ve S-Sport'tan canlı yayınlanacak...

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA?

D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır.