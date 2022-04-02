Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ı 122-114 yenen Memphis Grizzlies, üst üste 7. galibiyetini aldı.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı lideri ve ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns ile en yakın takipçisi Grizzlies arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Grizzlies kazandı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te 30 sayı, 7 asist üreten Dillon Brooks öne çıktı. Suns'ta ise Devin Booker'ın 41 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
LAKERS PEŞ PEŞE BEŞİNCİ MAÇINI KAYBETTİ
Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi için önem taşıyan karşılaşmada 11. sıradaki Los Angeles Lakers, 9. sıradaki New Orleans Pelicans'ı ağırladı. Müsabakayı 114-111 kazanan Pelicans, Lakers ile arasındaki farkı 3 maça çıkardı.
Pelicans'ı galibiyete, 32 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum, 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynayan Brandon Ingram ve 17 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.
Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 16 Şubat'tan beri ilk kez sahaya çıkan Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 23 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.
Batı Konferansı'nın 10. basamağındaki San Antonio Spurs de sahasında Portland Trail Blazers'ı 130-111 yenerek Lakers ile arasına 1 maçlık fark koydu.
SONUÇLAR
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 135-103
Orlando Magic-Toronto Raptors: 89-102
Boston Celtics-Indiana Pacers: 128-123
Houston Rockets-Sacramento Kings: 117-122
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 101-110
Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-153
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 122-114
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 130-111
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 130-136
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 111-114
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