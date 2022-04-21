Geçen yıl final oynayan, bu sezon ise play-off etabına ligin en yüksek galibiyet yüzdesiyle giren Suns'a, en skorer oyuncusu Booker'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, New Orleans Pelicans'a 125-114 kaybettikleri Batı Konferansı ilk tur serisi 2. maçının üçüncü çeyreğinde sakatlanan Booker'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. 25 yaşındaki basketbolcunun, sahalardan bir süre uzak kalacağı ifade edildi.

ABD basınında ise Booker'ın serinin 3 ve 4. karşılaşmalarında oynayamayacağı, hatta takımını 2 ila 3 hafta yalnız bırakabileceğine dair haberler çıktı.

Suns, 1-1 eşitliğin bulunduğu Pelicans serisinin 3 ve 4. maçlarını deplasmanda oynayacak.

Normal sezonda maç başına 26,8 sayı, 5 ribaunt, 4,8 asist üreten Booker'ın, play-off'ta ise 28 sayı, 4,5 asist ortalamaları bulunuyor.