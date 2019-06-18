Philsa, İhracat Ödülleri’nde 3’üncü kez zirvede

18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TİM İhracat Şampiyonları Ödülleri sahiplerini buldu. Philsa, 2018 yılında gerçekleştirdiği 206 milyon dolar değerindeki ihracatla, tütün sektöründe üstüste 3’üncü kez birinci oldu.,
“ARTAN İHRACAT KAPASİTEMİZ İLE ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE KATKIMIZ OLACAK"
Şirket adına birincilik ödülünü alan Filiz Yavuz Diren, TİM tarafından ödüllendirilen bu başarının gurur verici olduğunu belirtti. Türkiye’nin kalkınmasında ihracatın artan önemi olduğunu vurgulayan Diren, şunları söyledi: “İzmir Torbalı’daki fabrikamızdan Ortadoğu’dan Afrika’ya, 20’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 5 yıldır teknolojiye yaptığımız 500 milyon dolarlık yatırımımızla ihracat hacmimizi ikiye katladık. Değer zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirliği, kaliteyi, verimi ve dijitalleşmeyi misyon edinmiş bir şirket olarak, ülkemiz ekonomisine ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak amacıyla ihracat kültürümüzü sürekli geliştiriyor ve sürdürülebilir programlar ile destekliyoruz”.
Diren sözlerine şöyle devam etti: “İhracat seferberliği ile ülke sathında başlatılan ekonomik atılımları ve ülkemizi güçlendirecek her türlü yaklaşımı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, sürdürülebilir ihracat hacmimizle beraber; yatırım, istihdam, dijital dönüşüm, tütün tarımı gibi bir çok alanda da ülke ekonomisine yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne ve geleceğine güç katmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz”.
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