Phillip Cocu istifa etti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti. Phillip Cocu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.
PSV Eindhoven sonrası 2018-19 sezonu başında Fenerbahçe'ye imza atan Phillip Cocu, 3 ay sonra Sarı-Lacivertlilerden ayrılmıştı.
Fenerbahçe sonrası Derby County'de görev alan Phillip Cocu, Kasım 2020'de İngiliz ekibine veda etmişti.
2022-23 sezonu başında Vitesse'nin başına geçen Phillip Cocu, Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sözleşmesinin son yılında olan Phillip Cocu kötü sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Vitesse, Eredivisie'de 12 hafta sonunda son sırada yer alıyor.