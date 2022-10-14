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Clement, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki tane dönüm noktasın olduğunu belirterek, "Öncelikle çok iyi başladık. İlk 43 dakika kaleye şutlarımız oldu ama sonuç alamadık. Futbolda ender görülen yenmemesi gereken bir gol yedik." dedi.

İkinci yarıya iyi başlamak için hızlı bir şekilde girdiklerini ifade eden Clement, şunları kaydetti:

"Ama 2. gol, kornerden gelen gol neticesiyle oyun düzenimiz bozuldu. Bu dakikadan sonra takım tamamen dağıldı. Oyunun bütünlüğünü, birlikteliğimizi kaybettik. Maalesef istediğimiz gibi olmadı ve kötü sonuç aldık. Sonuç çok hoş bir şekilde olmadı. Henüz daha 2 maçımız var. Bu maçın sonuçlarına göre puan durumunda çok daha değişiklikler olacaktır."