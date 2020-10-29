Philadelphia kentinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia şehrinde, 2 polisin, elinde bıçak bulunan siyahi Walter Wallace'i öldürmesi üzerine başlayan protestoların kontrol altına alınması için şehirde bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.
Yerel medyaya yansıyan haberlerde, protestoların 3. gecesinde, yerel saatle 21.00’den perşembe 06.00’ya kadar şehir genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
Emniyet yetkilileri, pazartesi gecesinden beri devam eden protesto gösterilerinde şimdiye kadar 172 kişinin gözaltına alındığını, 53 polis memurunun yaralandığını ve 17 polis aracının zarar gördüğünü açıkladı.
Wallace’in ailesi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, protestolarda yağmalama ve kaosa son verilmesi çağrısında bulunarak, "Ailemize ve vurulan oğlumuza saygı duyun, şehirde devam eden bu şiddetle kaosa bir son verin." ifadelerini paylaştı.
WALTER WALLACE OLAYI
Pazartesi günü bir ihbarı değerlendiren polisler, olay yerinde elinde bıçak olduğu ve polislerin üzerine yürüdüğü belirtilen 27 yaşındaki Walter Wallace adlı siyahi genci, 14 el ateş ederek öldürmüştü.
Wallace’in babası Walter Wallace Sr, olaydan sonra yaptığı açıklamada, oğlunun akli sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle ilaç kullandığını belirtmişti.
Baba Wallace, vücuduna 10 kurşun isabet eden oğlunun ikiz çocuk babası olduğunu belirterek, "Niye şok tabancası kullanmadılar?" diye sormuştu.
Wallace’in vurulma anı görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla polisi protesto etmek için binlerce kişi sokaklara dökülmüş, zaman zaman göstericilerle polis karşı karşıya kalırken, bölgedeki çok sayıda mağaza ve iş yeri de yağmalanmıştı.
Pennsylvania Valisi Tom Wolf, olayları kontrol altına alabilmek için Ulusal Muhafızları göreve çağırdığını açıklamak zorunda kalmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!