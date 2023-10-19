Philadelphia Fed İmalat Endeksi sektörel daralmanın sürdüğüne işaret etti - İş-Yaşam Haberleri

Philadelphia Fed İmalat Endeksi sektörel daralmanın sürdüğüne işaret etti - İş-Yaşam Haberleri

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ekim ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, endeks ekimde geçen aya kıyasla 5 puan artarak eksi 9 oldu.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 6,4 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemdeki yükselişe rağmen son 17 ayın 15'inde negatif değer alarak sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, eylülde eksi 13,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, ekimde 15 puan artışla 4,4'e çıkarken, sevkiyat endeksi de eksi 3,2'den 10,8'e yükseldi.

İstihdam endeksi ise aynı dönemde eksi 5,7'den 4'e çıkarak şubat ayından bu yana ilk kez pozitif değer aldı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.