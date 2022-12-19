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Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

Teknolojik gelişmelerle beraber yapılan deneylerin detayları oldukça şaşırtıcı ve sıra dışı olabiliyor. Bu deneylerden bir tanesi de “Philadelphia deneyi” diğer adıyla “Rainbow” Amerikan Donanması Deniz Araştırması tarafından gerçekleştirilen bu deneyde birçok iddia ortaya atılmıştır. İddialara göre deneyin gerçekleştirildiği “USS Eldridge” adlı askeri donanma gemisi ile ışınlanmayı gerçekleştiren Amerikan Donanma Ordusu daha sonra korkunç sonuçlarla karşılaştı. Peki, deney nasıl gerçekleşti ve aslında ne oldu?

Giriş: 19.12.2022 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Atlantik denizi üzerinden müttefiklere yardım ve koruma göndermek isteyen Amerika, Alman denizaltıları tarafından devamlı olarak bombalanıyordu.  Bunların dışında Almanların da yaptığı deneyler kulaktan kulağa yayılıyordu. Amerika bu deneylerin hepsine “Gökkuşağı projesi (Rainbow)” adı verdi.

    Hayalet uçaklarda olduğu gibi deneyin amacı ABD Deniz Kuvvetleri donanma gemilerini düşman radarlarından tespit edilemez hale getirmekti.

    Albert Einstein’ın birleşik alanlar kuramına dayanılarak gerçekleştirildiği iddia edilen deneyde ışınlanmanın gerçekleştiği söylenir.

  • DENEY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    Bazı kaynaklara göre deneyin 22 Temmuz veya 28 Mart 1943’te gerçekleştirildiği söylenir.  Olayda “USS Eldridge” adlı 104 mürettebatlı askeri gemi tanıkların iddiasına göre, Philadelhia Deniz Üssü’nde bulunur.

    Deneyde gemi optikal görünmezlik adı verilen bilimsel teknik ile zamanda bükülecek ve görünmez hale gelerek hedef olmaktan çıkacaktı. Görünür hale geldiğinde de düşman gemilerin yakınında görünebilecekti.

  • Düşüncesi bile imkânsız olan bu proje iddialara göre başarılı olmuştu. Deney öncelikle Nicola Tesla’ya teklif edilmiş ancak kendisi işin içerisinde insanlar olduğu için vazgeçmişti. Daha sonra teklif Dr. John Von Neumann’a götürülmüş ve kabul etmişti.

    Olayın gerçekleştiği iddia edilen ayda gemiye görgü tanıklarına göre 75 KVA gücündeki iki dev jeneratör monte edilmiş. Ayrıca 3 RF vericisi güverteye monte edilmiş ve 3000 adet 6l6 güç artıcı ile jeneratörlerin gücünü artırmak için kullanılacaktı.

    Özel senkronizasyon ve diğer ekipmanlarla oluşan kütlesel elektromanyetik alanlar ışın ve radyo dalgalarını kıracak böylece gemi gözden kaybolacaktı.

  • Gemiye güç verildikten sonra yeşil bir sis belirir ve USS Eldridge gözden kaybolur. Gemide bulunan askerlerden birinin söylediğine göre

    “Bir an sadece geminin çıpasını gördüm, sonra oda kayboldu, ortada artık ne sis ne USS Eldridge vardı. Boş bir denize bakıyorduk, gemide bulunan subaylar korku ve dehşet içerisinde etraflarına bakıyordu.”

    Fotoğraf:  U.S. FLEET FORCES COMMAND

  • İddialara göre gemi 15 dakika sonra jeneratörler kapatılarak geri getirilmiş ve gemi 640 km. ötedeki Norfolk Deniz Üssü’nde ortaya çıkmış.

    Bir başka görgü tanığı ise mürettebata bulunan bazı kişilerin akıllarını yitirdiğini bazılarının geminin metal kısımlarına yapıştıklarını söyler. Hatta kimilerinin geri dönemediği rivayetleri bulunur.

    Fotoğraf: Bob Canchola

     

     

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