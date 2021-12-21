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Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 41 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, all-star oyuncusu Joel Embiid'in üstün performansının yardımıyla Boston Celtics'i 108-103 yendi

21.12.2021 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 41 sayısıyla kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Sixers, sezonun 16. galibiyetine, deplasmanda Celtics'i 5 sayı farkla mağlup ederek ulaştı.

Sixers'ta Embiid, 41 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 4 blokluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Seth Curry 26 sayı ve 7 asist, Tobias Harris 25 sayı ve 7 ribauntla galibiyette öne çıkan diğer oyuncular oldu. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise hastalığı gerekçesiyle karşılaşmada görev almadı.

Sezonun 16. yenilgisini yaşayan Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı, Jayson Tatum 17 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Marcus Smart 15 sayı ve 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayıyla oynadı.

WARRIORS EVİNDE RAHAT KAZANDI

Batı Konferansı'nda ise Golden State Warriors, sezonun 25. galibiyetine, konuk ettiği Sacramento Kings'i 113-98'lik skorla geçerek uzandı.

Konferansında ikinci sırada yer alan Warrriors cephesinde Stephen Curry 30, Damion Lee 18 sayıyla takımın skor yükünü çekti. Draymond Green ise 16 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon 19. kez kaybeden Kings'te Tyrese Haliburton 24 sayı ve 11 asist, Harrison Barnes 19 sayı ve 6 ribaunt, Buddy Hield 18 sayı, Chimezie Metu 16 sayı ve 6 ribaunt, Tristan Thompson 10 sayı ve 9 ribaunt üretti.

ALPEREN'DEN 8 SAYI

Houston Rockets'ın deplasmanda Chicago Bulls'a 133-118 mağlup olduğu maçta konuk ekipte forma giyen Alperen Şengün ise 19 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Bulls'a sezonun 19. galibiyetini getiren oyuncular, 26 sayı ve 6 asistle DeMar DeRozan, 24 sayıyla Coby White, 19 sayı, 8 asist, 5'er ribaunt ve top çalmayla Lonzo Ball, 18 sayı ve 6 ribauntla Nikola Vucevic oldu.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 103-108

Chicago Bulls-Houston Rockets: 133-118

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 99-102

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 112-102

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 113-98

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 92-116

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