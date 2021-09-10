Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Phil Collins: Ellerim tutmuyor! - Magazin haberleri

Phil Collins: Ellerim tutmuyor!

Ünlü müzik grubu 'Genesis'in bateristi ve solisti Phil Collins, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Sol elinde sinirleriyle ilgili bir sorun yaşayan 70 yaşındaki Collins, "Artık bu elle bateri bagetini bile zorlukla tutuyorum." diye konuştu

10.09.2021 - 12:58 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2007 yılında omurgasından operasyon geçiren ünlü müzik grubu 'Genesis'in üyelerinden Phil Collins, 2017'de de sağlık durumunun bozulmasına neden olan talihsiz bir kaza geçirmişti. Evinin banyosunda düşen Collins, daha sonra bir dizi ameliyat olmuştu. Yaşadığı zorlu süreç nedeniyle yaşamdaki hareketliliği azalan ünlü müzisyenin sol elinde sinirleriyle ilgili bir sorunu bulunuyor.

  • "ARTIK BATERİ BAGETİNİ ZORLUKLA TUTUYORUM"

    'Genesis' grubunda baterist olarak yer alan 70 yaşındaki Collins, önceki gün BBC'de yayına katıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Phil Collins, "Hayır, hala bateri çalamıyorum. Bunu yapmayı isterdim. Ama demek istiyorum ki artık bu elle bateri bagetini bile zorlukla tutuyorum." dedi.

    Yaptığı açıklamalarla hayranlarının yüreğini burkan ünlü müzisyen, aynı zamanda işitme sorunları da yaşıyor.

  • "TURNEYE KATILMAYACAĞIM"

    Phil Collins, röportajda grubunun turnesine de katılmayacağını söyledi. Onun yerine grupta, oğlu Nic Collins yer alacak. Phil Collins turneyle ilgili olarak, "Yeniden yollarda olmak isteyip istemediğimi de bilmiyorum..." diye konuştu.

  • GRUP 1967 YILINDA KURULDU

    'Genesis' grubu 1967 yılında İngiltere'nin Surrey kentinde kuruldu. Progressive rock türünü benimseyen grubun önde gelen üyeleri daha sonra solo kariyelerinde de önemli başarılar kazanan Peter Gabriel ve Phil Collins. Genesis, 150 milyonluk albüm satışı ile tüm zamanların en çok satan 30 grubu arasında yer aldı.

  • KIZI EVLENDİ

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Phil Collins'in Jill Tavelman ile evliliğinden dünyaya gelen kızı oyuncu Lily Collins, bir yıldır aşk yaşadığı yönetmen Charlie McDowell ile nikah masasına oturmuştu. Baba Collins'in kızının düğününe gittiği belirtildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.