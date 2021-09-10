5 ÇOCUK BABASI

Phil Collins ilk evliliğini Andrea Bertorelli ile 1975 ile 1980 yılları arasında yapmıştı. Collins daha sonra Jill Tavelman ile 1984'te nikah masasına oturmuştu. Phil Collins, Tavelman'dan 1996'da boşanmıştı.

Collins üç yıl sonra da Orianne Cevey ile hayatını birleştirmişti. Ancak ikili, 2008 yılında yollarını ayırmıştı. Collins'in, kendi yerine 'Genenis'de bateri çalan oğlu Nic ve oyuncu kızı Lily dışında üç çocuğu daha bulunuyor.