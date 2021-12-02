Pfizer: Yıllarca Covid aşısı yaptırmak gerekecek

Dr. Albert Bourla, Omicron varyantı çıkmadan önce BBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer'ın ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta ve Hindistan kaynaklı Delta varyantlarına karşı güncellenmiş aşılar ürettiklerini ancak bunlara gerek kalmadığını belirtti.
Aşıların pandemi sırasında milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını kaydeden Dr. Bourla, önceleri aşıya ulaşmak için bir yarış yaşandığını ancak 2022'de her ülkenin "istediği kadar dozda aşıya sahip olacağını" ifade etti.
Pfizer firması yıl sonuna kadar dünyanın çeşitli yerlerine toplam 3 milyar doz aşı temin etmiş olacak. Firma, gelecek yıl için de 4 milyar doz aşı üretecek.
Sağlık konusunda çalışmalarda bulunan bazı yardım kurumları, Pfizer, BioNTech ve Moderna gibi yaygın kullanılan aşıları üreten şirketlerin pandemiden kazanç sağlamasını eleştiriyor.
Pfizer, bu yıl Covid aşısı satışlarından en az 35 milyar dolar gelir elde edecek. Şirketin hisseleri de tavan yaptı.
Dr. Bourla, kazançları konusundaki eleştirilere "Önemli olan şu ki milyonlarca hayat kurtarıldı. Küresel ekonominin trilyonlarca dolar tasarruf etmesini sağladık" diye yanıt verdi.
Bourla, aşının düşük gelirli ülkelere, üzerine kâr konmadan satıldığını söyledi.
Eksi 70 derecede saklanması gereken Pfizer aşısının, sağlık hizmetleri kısıtlı ülkelerde uygulanması zor olabiliyor.
Ancak Pfizer, yaklaşık bir ay içinde üç ay buzdolabında saklanabilecek bir formülle aşı üretileceğini bildirdi. Bu da, özellikle Sahra altı Afrika ülkeleri açısından büyük fark yaratacak.
Pfizer'ın ürettiği Paxlovid hapı, deneme aşamasında hastaneye yatma oranı ve ölümlerde yaklaşık yüzde 90 azalma sağladı.
İlacın yakında ABD'de onaylanması bekleniyor. İngiltere hükümeti de 250 bin hastaya yetecek kadar sipariş etti.
Dr. Bourla, aşı yaptırmayanlara, bunun sevdiklerini de etkileyeceğini söyleyerek "Cesaretinizi toplayın ve doğru olanı yapın" diye çağrıda bulundu.
OMICRON VARYANTI'NA KARŞI ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin ise, Covid-19 aşısının yeni Omicron varyantına karşı büyük olasılıkla koruma sağladığını söylüyor.
Reuters haber ajansına demeç veren Şahin, önümüzdeki iki hafta boyunca ikinci ve üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlardan alınan örnekler üzerinde laboratuvar testlerinin devam edeceğini; aşının Omicron varyantına etkili olup olmadığına bakılacağını kaydetti.
Şahin, "Özellikle endişelenilecek bir şey yok. Endişelenecek tek şey hâlâ aşılanmayan kişilerin olması" diye konuştu.
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