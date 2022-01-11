Pfizer'den Paxlovid'in AB'de kullanımı için başvuru

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AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun değerlendirmeye alındığı duyuruldu. Başvurunun 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapıldığı belirtildi.

YETİŞKİNLERDE ACİL DURUMLARDA KULLANILMASI TAVSİYE EDİLMİŞTİ

Açıklamada, başvuruyla ilgili değerlendirme sonucunun birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedildi.

Pfizer'in ağızdan alınan ilacıyla ilgili ön değerlendirme daha önce başlatılmıştı. Bu sayede değerlendirme sürecinin nispeten kısa süreceği bildirildi.

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

"HASTANEYE YATIŞLARI VE ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 88 AZALTIYOR"

Amerikan ilaç firması Pfizer, aralık ayında, ilacın Covid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonunun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.