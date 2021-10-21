PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde 20 Ekim'de yayımlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'in "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.