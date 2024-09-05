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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a para cezası verdi - Futbol Haberleri

        PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a para cezası verdi

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:57 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:57
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        PFDK'den üç kulübe ceza!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adana Demirspor'a konuk olduğu maçta Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157 bin 500 lira para cezası verildi. İkas Eyüpspor'a konuk olan Trabzonspor'a da çirkin ve kötü tezahüratı aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120 bin lira para cezası uygulandı.

        PFDK, Galatasaray'ı konuk eden Adana Demirspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin lira olmak üzere toplam 258 bin lira para cezası verdi. Aynı müsabakada, Adana Demirspor sporcusu Tolga Kalender'in, rakip takım sporcusuna yönelik "ciddi faulü" nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da İkas Eyüpspor'u konuk ettikleri maçın sonrasında düzenlenen basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 300 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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