Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Göztepe'ye para cezası verdi. Kurul ayrıca Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar'ı da 4 maçla cezalandırdı.
PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:
"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.03.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY KALE ARKASI ALT G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
-Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 19.03.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 211, 212, 213, 214, 215, GÜNEY TRİBÜN 218, 219, 220, 221, BATI TRİBÜN 202, 203, 204 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS TRİBÜN D, E ve SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 19.03.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
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