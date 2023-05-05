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PFDK'dan İrfan Can Kahveci kararı!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı

Giriş: 05.05.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
PFDK'dan İrfan Can Kahveci kararı!
HABERTURK.COM

FF Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için kararını verdi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

Tecrübeli oyuncu, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

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