AA

TFF'den yapılan açıklamaya göre Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay'a 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.