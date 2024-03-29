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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK'dan Galatasaraylı Günay Güvenç'e 2 maç ceza! - Galatasaray Haberleri

        PFDK'dan Galatasaraylı Günay Güvenç'e 2 maç ceza!

        PFDK, Kasımpaşa maçında hakeme hakaret eden Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç'e 2 maç men cezası verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:49
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        G.Saraylı Günay Güvenç'e 2 maç ceza!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Sarı-kırmızılı kaleci Günay Güvenç’i 2 maç men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca Kasımpaşa Kulübü'ne de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 200 bin TL para cezası verdi.

        Kurulun aldığı kararlar şöyle;

        1-KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. görevlisi SERKAN REÇBER ’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        2-GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi AYHAN AKMAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        3- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 15.03.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        4- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü başkanı METİN KORKMAZ’ın, 27.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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