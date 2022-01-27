PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a Trabzonspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin TL, saha olayları nedeniyle 64 bin TL para cezası ve belirli tribünlerde maçı takip edenlere ise bloke cezası verdi. PFDK ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Yann Karamoh'u ise 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:



1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi DAMİR YÜKSEL'in, 22.01.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 22.01.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu YANN DORGELES ISAAC KARAMOH'ın, 22.01.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."