Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Enner Valencia'nın, 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası aldığı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"