TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçtaki hakareti nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Galatasaray Kulübü 24 bin lira para cezası alırken, aynı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Emre Kılınç'a da 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.
Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafes Ramadan Seifeldin ise MKE Ankaragücü maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para ile cezalandırıldı.
Kurul, Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Hugo Miguel de Almeida Costa Lopes ile yardımcı antrenörü Emir Şiranlı'nın birer maç men ve 13'er bin lira ceza almasını kararlaştırdı.
Aytemiz Alanyaspor antrenörü Mustafa Keçeli ile Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Ekrem Dağ ise 900'er lira para cezası aldı.
PFDK, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor 124 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 48 bin lira ceza verdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor 24 bin, idarecilerinden Adem Yılmaz 30 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin, Süleyman Hakan Aydın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 18 bin 500 lira ile cezalandırıldı. Altay'a 12 bin, Giresunspor'a ise 24 bin lira para cezası verildi.
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