Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçındaki rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin'e 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Trabzonspor'u da Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezasına çarptırdı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:
"1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.04.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN C ALT, D ALT ve E ALT blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN B, C, D, E, F, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN H, I, BATI ALT VIP TRİBÜN VIP PLATINUM C, VIP GOLD B, KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN B, C, D, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN AKTİFBANK GÜNEY ÜST C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CYLE CHRISTOPHER LARIN'ın, 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 02.04.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu PAPE CHERIF NDIAYE'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- ALTAY Kulübünün, 02.04.2022 tarihinde oynanan ALTAY-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 04.04.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırı hareketi nedeniyle yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,
10- ALTAY Kulübünün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 562.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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