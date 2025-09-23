Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe PFDK'dan Ali Koç'a 2 milyon TL ceza! - Fenerbahçe Haberleri

        PFDK'dan Ali Koç'a 2 milyon TL ceza!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 620 bin, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 22:18 Güncelleme: 23.09.2025 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK'dan Ali Koç'a 2 milyon TL ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe'nin ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olayları nedeniyle ise 220 bin olmak üzere 620 bin para cezası uyguladı.

        Disiplin kurulu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon para cezasına çarptırdı.

        Kurul, Fenerbahçe'ye aynı sebeplerden bazı tribünlere kısmi kapama cezası uyguladı.

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük de RAMS Başakşehir maçında zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 220 bin para cezası aldı.

        REKLAM

        1. LİG CEZALARI

        Kurul, Adana Demirspor forması giyen Murat Uğur Eser'e Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 ile oynanan müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men 40 bin lira para cezası verdi.

        Adana Demirspor Antrenörü Koray Palaz'a da aynı sebepten dolayı yine 1 maç men ve 40 bin lira para cezası kesildi.

        Kurul, Atko Grup Pendikspor'a da kupada biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve karşılaşma saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı 110 bin lira para cezası uyguladı.

        Öte yandan eski hakem Fırat Aydınus'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa