Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

PFDK cezaları açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), HangiKredi Ümraniyespor futbolcusu Allyson'a 2 maç ceza verdi

Giriş: 10.01.2023 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
PFDK cezaları açıkladı!
AA

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Allyson'a 2 maç men ve 17 bin 350 lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, ligde Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'e 1 maç men ve 26 bin lira, Antalyaspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik'e 26 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Yukatel Kayserispor'a 450 bin, Fenerbahçe'ye 156 bin, MKE Ankaragücü'ne de 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mayalamak için başka yoğurda ihtiyaç duyulurken tarihteki ilk yoğurt nasıl yapıldı?
Mayalamak için başka yoğurda ihtiyaç duyulurken tarihteki ilk yoğurt nasıl yapıldı?
10 Ocak 2023 gününü özeti
10 Ocak 2023 gününü özeti
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Habertürk'te
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Habertürk'te
İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu! 110 gözaltı
İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu! 110 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.