Peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişindeki kontrol noktasında durumundan şüphelenilen taksiyi polis dün durdurdu. Taksi yolcusu H.A.'nın sırt çantasında peynir bidonuna gizlenmiş 740 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan H.A.'nın uyuşturucu maddeyi almak için il dışından geldiği tespit edildi. H.A. polisteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan bugün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi.