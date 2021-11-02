Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.

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