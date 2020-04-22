"Peygamberler Şehri"nde mukabele geleneği TV'lerden sürdürülecek

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen ve 1400 yıldır sürdürülen geleneğe her ramazan müminler yoğun ilgi gösteriyor.
Camilerde öğle ve ikindi namazlarının ardından yaşatılan bu gelenek, dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde uygulanacak.
Şanlıurfa Müftülüğünün girişimleriyle, kentte yayın yapan 3 TV kanalı ve radyo üzerinden hem mukabele geleneği yaşatılacak hem de dini programlar yapılacak.
İl Müftüsü Mehmet Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'yi de tehdit eden salgının gölgesinde idrak edileceğini hatırlatarak Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ana temanın "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" olarak belirlendiğini söyledi.
Kovid-19 nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı tedbirler kapsamında cami ve mescitlerde cuma namazları, cemaatle teravih ve vakit namazlarının kılınmayacağını hatırlatan Taştan, "Vatandaşlarımız namazlarını evlerinde aile bireyleriyle kılmaya teşvik edilecektir. Ramazan ayında isteyen vatandaşlarımızın hijyen kurallarına riayet ederek namazlarını münferiden eda edebilmeleri için cami ve mescitler açık tutulacaktır." dedi.
- "Her kanal farklı saatlerde mukabele yayını yapacak"
Taştan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl camilerde mukabele okunamayacağını belirterek ramazan boyunca her gün Diyanet TV'de mukabele ve sahur programları yapılacağını ifade etti.
Peygamberler şehrinde de insanların mukabeleye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Taştan, şöyle devam etti:
"Geçmiş dönemlerden bu yana Şanlıurfa'da insanlar mukabele geleneğine yoğun katılım gösteriyorlar. Bu geleneğin devam etmesini istiyoruz. Diyanet TV'nin yanı sıra kentte yayın yapan Güneydoğu TV, Edessa ve Kanal Urfa televizyonları ile radyo kanallarıyla görüştük. Kovid-19 salgını nedeniyle camilerde yapılamayacak olan mukabele geleneği yerel televizyonlar ve radyolar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Her kanal farklı saatlerde mukabele yayını yapacak. Ayrıca kanallar ramazan programları da gerçekleştirecek. Müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından ise vaaz, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gerçekleştirilecek. Günde en az bir vaaz veya sunum olacak şekilde programlar hazırlanarak yayınlanacak."
Taştan, Kovid-19 nedeniyle önlem alınması gerektiğini ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekerek bu kapsamda bu yıl iftar davetlerinin yapılmaması gerektiğini söyledi.
- "Tedbirlere uymak dini sorumluluğun gereğidir"
Mehmet Taştan, tedbirlere bütün insanların uyması gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu aktararak şunları kaydetti:
"Küresel boyutta etkili olan Kovid-19 salgınından insanın kendisini, ailesini, yakınlarını ve çevresindekileri koruması, onların zarar görmemesi için önlem alması, tedbirlere uyması da aynı şekilde dini sorumluluğun gereğidir. Müminin sorumluluklarını yeniden hatırlaması bakımından Ramazan-ı şerif eşsiz bir fırsattır. Ramazan, Kur'an ve tefekkür, oruç ve sabır ayıdır. Hatalardan arınma ve günahlara tövbe etme zamanıdır."
İl Müftüsü Taştan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek verdiklerini belirterek, Diyanet Vakfı görevlilerinin de kentte oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdığını aktardı.
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