'Peygamberler şehri' ramazana hazır

"Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, kültürel değerlerinin yanı sıra inanç turizminde ön plana çıkıyor.
Şanlıurfa'da en fazla ilgiyi, kentle özdeşleşen ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl çekiyor.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip recep, şaban ve ramazan aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler, kentte en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.
"2 YIL ARADAN SONRA COŞKUYLA İBADETİMİZİ YAPACAĞIZ"
İl Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine, ramazanda insanların rahat şekilde ibadetlerini yapabilmesi için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Şanlıurfa'nın önemli inanç merkezleri arasında yer aldığını ve 14 civarında peygamberin bu bölgeden geçtiğinin rivayet edildiğini anımsatan Tolan, "İl genelinde 2 bin 107 camimiz var. Bütün bu camilerimizde ramazana hazırlıklarımız bitti. Allah nasip ederse cemaatimizi bekliyoruz. Maalesef hastalık yüzünden 2 yıl teravih namazlarına ara verdik. Bu sene inşallah kaybettiğimiz o 2 yılın da kazasını yapacak şekilde coşkuyla teravih ve ibadetlerimize devam edeceğiz." dedi.
Tolan, Şanlıurfa'da ramazanın coşkusunun çok farklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bunun yanında şehrimizin kendine özgü örf ve adetleri var. Şanlıurfa'da orucu tutup da yiyecek bakımından sıkıntı yaşayacak kimse olmaz. Bundan dolayı özellikle dışarıdan imkanları olan kardeşlerimizin Şanlıurfa'da birkaç gün oruç tutmalarını tavsiye ediyoruz, misafir edeceğiz, bekliyoruz. Bütün camilerimizde teravih namazları kılınacak. Oruç denince Kur'an-ı Kerim okunması yani mukabele geleneği akla geliyor. Tüm camilerimizde, camilerimizin yerine göre bazı camilerimizde günde 1, bazılarında günde 2 defa mukabele okunacak. İnşallah dolu dolu bir ramazanı Şanlıurfa'da hep beraber yaşamış olacağız."
Hazreti İbrahim'in cömertliği ve ahlakının halen Şanlıurfa'da yaşatıldığını anlatan Tolan, kente gelecek ziyaretçilerin ramazanın huzurunu hissedeceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!