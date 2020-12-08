"Peygamberler diyarı" Eğil'deki asırlık tüneller turizme kazandırılıyor

Görevlendirme yapılan Eğil Belediyesince, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun (defnedilmiş) olduğuna inanılan, manevi iklimin yanı sıra Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla da ilgi gören ilçede, Asurlular zamanında yapıldığı değerlendirilen Asur Kalesi'ndeki 3 tünelden kapalı olan iki tünelin açılması amacıyla hazırlanan proje, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunuldu.
Kuruldan alınan onayın ardından tünellerde 15 kişilik ekiple arkeologlar gözetiminde temizleme çalışması başlatıldı. Çalışmaların ardından da Asur Kalesi ve tünellerin turizme kazandırılması planlanıyor.
Kalenin çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izinlerle de kazı çalışması başlatılacak.
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, AA muhabirine, göreve geldiğinde Asur Kalesi'nde gerekli çalışmaların yapılmadığını gördüklerini ve ilk çalışmayı başlattıklarını söyledi.
Asur Kalesi'nde bulunan 3 tünelden ikisiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, çalışmalarla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinleri aldıklarını ve temizleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Temizlik çalışmasının ardından başka projelerinin de olduğunu kaydeden Arslan, "İnşallah yakın zamanda buranın insanlarımızın hizmetine sunulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yapmış olacağız. Bu çalışmanın ilk ayağıdır. Burası çok kadim bir kale, milattan önce 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu kalenin bize çok farklı değerler sunacağını, Mezopotamya'nın kültürünü bize sunacağını biliyoruz." dedi.
- "Kalemiz maalesef bugüne kadar bu potansiyelini ortaya koyamadı"
Kalenin çevresinde kazı yapmayı planladıklarını ifade eden Arslan, kalenin çevresinde de ilkbaharda Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinler dahilinde bir kazı çalışması başlatmayı düşündüklerini kaydetti.
Kazı çalışmasının ardından çevre düzenlemesi yapmayı planladıklarını bildiren Arslan, "Burada en büyük değerimiz ziyaretlerimiz. İki büyük peygamberin meftun olduğu bir noktadayız. Kalemizle ziyaret noktasını aynı noktaya toplamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çevre düzenlemesi ve gezi alanı çalışmamız devam ediyor." diye konuştu.
Eğil'in turizm potansiyelinin çok fazla olduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:
"Ziyaretimiz genel anlamda 350 bin vatandaşımızın buraya gelmesini sağlayan bir faktör. Kalemiz maalesef bugüne kadar bu potansiyelini ortaya koyamadı. Çalışmamızın amacı kalemizin de bu potansiyelini ortaya çıkararak burayı tamamen turizm destinasyon noktası yapmaktır. İnsanlarımız burada tarihi, kültürü ve din turizmini bir arada yaşayabilecek. Bu çalışmayı yaparsak inanıyoruz ki Türkiye genelinden çok büyük ziyaretler olacaktır. "
Arslan, ziyaret ile ilgili tanıtım projeleri hazırladıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tanıtım yapamadıklarını aktararak, salgın sonrasında tanıtım faaliyetlerine tekrar başlayacaklarını kaydetti.
Çalışmaların uzun vadeli olacağını dile getiren Arslan, çalışmaların ardından ilçenin kadim ve tarihi değerlerinin ortaya çıkartılacağını ifade etti. Arslan, çalışmalara verdiği destekten dolayı Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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