"Peygamberler diyarı" Eğil'de koronavirüs sessizliği

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç ve kültür değerleri ile doğal güzellikleriyle de ilkbahar ve yaz mevsiminde her yıl çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun (defnedilmiş) olduğuna inanılan, manevi iklimin yanı sıra Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla da ilgi gören ilçedeki tesisler, Kovid-19 ile mücadale tedbirleri kapsamında kapalı bulunuyor.
Önceden Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları, göl kıyısındaki çardakları, restoranları, kır kahveleri ve gezinti tekneleriyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayan ilçede bugünlerde sessizlik hakim.
"Evde kal" çağrılarına uyulması dolayısıyla cadde ve sokakların boş kaldığı ilçedeki sakinlik drone ile görüntülendi.
- "İnşallah eski günlerimize tekrar döneriz.
Esnaf Çelebi İnci AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bu dönemde ilçe merkezi ve ilçedeki tarihi mekanların ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde her tarafın sessizliğe büründüğünü belirten İnci, "İki aydır ne gelen ne giden var. İş yerleri kapalı. İnşallah eski günlerimize tekrar döneriz. Bu da geçicidir, biter elbet. Eskiden burası güllük gülistanlıktı. Baraja, ziyarete gelenler vardı şimdi kimse yok." dedi.
Ramazan Can ise ilçedeki hareketli günleri özlediklerini dile getirerek, "Geçen sene burası tıklım tıklımdı. Özellikle cumartesi ve pazar günleri çok kalabalıktı. Koronavirüsten dolayı şu an hiç kimse yok. Ziyaret, baraj, kahvehaneler kapalı. İnşallah bu süreç en kısa zamanda sona erer." ifadelerini kullandı.
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