Pew Araştırma Merkezi: Gelişmiş ülkelerde Çin'e karşı güvensizlik son bir yılda arttı

AA

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin 10 Haziran-3 Ağustos'ta 14 ülkeden 14 bin 276 yetişkinle telefon aracılığıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, Çin'e yönelik güvensizlik tüm ülkelerde bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştı.

ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki katılımcıların çoğunluğu Çin'e yönelik olumsuz izlenimleri olduğu görüşünü dile getirdi.

Ankette, Çin'e karşı güvensizliklerini dile getirenlerin en fazla olduğu ülkeler yüzde 86 ile Japonya, yüzde 85 ile Fransa ve yüzde 81 ile Avustralya oldu.

Olumsuz görüş bildirenlerin oranı, Güney Kore'de yüzde 75, İngiltere'de yüzde 74, ABD, Kanada ve Hollanda'da yüzde 73 oldu. Oran, tüm ülkelerde yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Katılımcılar arasında, görüşlerin dağılımda gelir ve eğitim düzeyine bağlı belirgin farklar görülmediği, ağırlıktaki olumsuz görüşün toplumların farklı kesimlerince paylaşıldığı belirtildi.

- En büyük artış Avustralya ve ABD'de

Pew Araştırma Merkezi'nin 10 yıldır yürüttüğü anket sonuçlarına göre, son 1 yılda olumsuz görüş bildirenlerin oranının en fazla arttığı ülkeler Avustralya ve ABD oldu.

Avustralya'daki katılımcılar arasında Çin'e karşı güvensizliklerini dile getirenlerin oranı 24 puan artışla yüzde 57'den yüzde 81'e çıkarken ABD'li katılımcılarda 20 puan artışla yüzde 53'ten yüzde 73'e çıktı.

Avustralya ile Çin'in ikili ilişkileri Avustralya'nın Kovid-19'un kökeni ile ilgili uluslararası soruşturma yürütülmesini talep etmesiyle gerilmişti. Bunun üzerine Çin Avustralya'dan et ithalatını durdurmuş, arpa ithalatında gümrük tarifelerini yükseltmiş, Avustralyalı şarap üreticileri hakkında damping soruşturması başlatmıştı.

ABD yönetimi de Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçlamış, iki ülke ilişkilerinde ticaret sorunlarının yanı sıra siyasi anlaşmazlıklar son bir yılda daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştı.

İngiliz vatandaşları arasındaki olumsuz görüşler de 19 puan artış gösterdi.

- En önemli faktör Kovid-19 salgını

Çin'in itibar kaybında, geçen yılın sonunda Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının en önemli faktör olduğu anlaşılıyor.

Ankete katılanların yüzde 61'i Çin'in salgına karşı önlem almada başarısız olduğunu belirtti. Katılımcıların daha büyük çoğunluğu, yüzde 85'i ise ABD'nin salgını iyi yönetemediğine dair görüş bildirdi.

Ankette Çin lideri Şi Jinping'e güvenmediğini belirtenlerin oranı yüzde 78 olurken, ABD Başkanı Donald Trump'a güvenmeyenlerin oranı yüzde 83 oldu.

Çin yönetimi, Kovid-19 salgını başında virüse zamanında müdahale etmediği, uluslararası sağlık otoritelerini doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 36 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 55 binden fazla insan hayatını kaybetti.