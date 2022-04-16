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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, online showroom hizmeti başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilerin diledikleri modelin detaylı iç ve dış görsellerine ve teknik verilerine bir uzaktan ulaşabilecekleri aktarıldı.

Devreye alınan online showroom kapsamında, Peugeot modellerinin özel stüdyolarda hem dış hem de içinin 360 derece olarak fotoğraflandığı açıklandı.

Devreye alınan yeni hizmet ile, müşterilerin teknik verilerden, araç renklerine, özel iç döşemelerden farların görüntüsüne, test sürüşü randevularından en yakın bayinin konumuna kadar birçok bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.