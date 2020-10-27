Doğalgazda ince hesaplar

Dolar kurunda son dönemde yaşanan baş döndürücü artış, BOTAŞ’ın gaz ithalat maliyetlerini de vurdu. Şirket’in, koronavirüs salgınının etkisiyle petrol fiyatlarının düşmesiyle doğal gaz ithalat fiyatları da gerilemişti. Kur artışı, petrolle gelen fiyat avantajını ortadan kaldırdı. Bu nedenle gazda indirim çok çok düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Artış da beklenmiyor. Fiyatların sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor. BOTAŞ, Cuma ya da Cumartesi günü yeni tarifeleri duyuracak.
SANAYİ VE TİCARETHANEYE İNDİRİM
BOTAŞ’ın, Ekim ayı tarifesine göre (vergiler hariç) her 1000 metreküp gaz fiyatı, konutlar için bin 251 TL, sanayi ve elektrik üreten santrallar için bin 400 TL. Sanayi ve elektrik santralları, Ekim ayında sözleşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde çektikleri gaz için yüzde 10 indirimle bin 260 TL ödedi. Bu uygulamanın Kasım ayında da devam etmesi bekleniyor.
Sektör kaynakları, ana havza elektrik üreten barajlara gelen su miktarının geçen yıla göre yüzde 30’a yakın düştüğünü belirterek, “Elektrikte, suyun payı kademe kademe azaltıldı. Buna karşılık doğal gazın payı son birkaç aydır arttı. Buna bağlı olarak da gaz tüketimi yükseldi. BOTAŞ’ın yüzde 10’luk indirimi de gaz tüketiminin artmasında etkili oldu” dedi.
Kaynaklar, BOTAŞ’ın boru gazı yerine fiyatı çok daha uygun olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına ağırlık verdiğini anımsatarak, “Bu nedenle boru gazında, bir miktar ‘al ya da öde’ riski söz konusuydu. BOTAŞ’ın, ağustos ayından bu yana sanayi ve elektrik üreten aboneler için uyguladığı indirimli tarife tüketimi artırdığı için ‘al ya da öde’ye konu miktarın gerilemesine ve riskin azalmasına yardımcı oldu” diye konuştu.
ELEKTRİKTE DURUM NE?
Elektrikte, tarifeler üçer aylık dönemlerle maliyet bazlı olarak gözden geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),1 Ekim’de tüm abone grupları için elektriğe yüzde 5.75 zam yapmıştı. Bu tarife, yıl sonuna kadar geçerli olacak.
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