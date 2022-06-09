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Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının arza yönelik yarattığı endişeler ve Çin'de koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasıyla talepte artış olacağına yönelik beklenti petrol fiyatlarındaki yükselişi beslemeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah yüzde 0.4 yükselerek 124 doların üzerini gördü. Böylece son 1 haftada Brent petrol fiyatında yüzde 5.5'lik artış yaşanmış oldu.

Bugünkü yükselişte ABD petrol üretiminde kaydedilen düşüş de etkili oldu.

ABD ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 64 bin varil azalarak 6 milyon 154 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 758 bin varil azalarak 2 milyon 232 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 28 Mayıs - 3 Haziran haftasında 5 bin varil azalarak 12 milyon 345 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.