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        Haberler Ekonomi Enerji Petrolde 'gönüllü kesintiye' devam - Enerji Haberleri

        Petrolde 'gönüllü kesintiye' devam

        Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt'in, petrol üretiminde yaptıkları gönüllü kesintiyi 3 ay daha uzatacağı açıklandı. Rusya da gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 08:06 Güncelleme: 04.03.2024 - 08:06
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        Petrolde 'gönüllü kesintiye' devam
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        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrol üretimindeki kesintiyi 3 ay daha uzatma kararı aldığı aktarıldı.

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinden yapılan açıklamada, petrol üretiminde gönüllü kesintinin haziran sonuna uzatıldığı ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağı bildirildi.

        Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise petrol üretiminde yapılan kesintiye ilişkin bilgi verildi.

        Cezayir'in günlük petrol üretiminde 51 bin varil kesintiye gideceği belirtilen açıklamada, günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

        Kuveyt Haber Ajansınca (KUNA) da gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar ertelendiği, 135 bin varil kesinti yapılarak günde 2 milyon 413 bin varil petrol üretileceği duyuruldu.

        Bunun yanında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirdi.

        Rusya, geçen yıl da petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltırken, söz konusu kısıntının 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.

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