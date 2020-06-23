Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiğini" söylemesi piyasaları rahatsız ederken; Navarro'nun açıklamalarına tepki olarak hisse senedi piyasaları satışa geçmişti.

Ancak Navarro açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek geri adım atarken; ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Çin ticaret anlaşmasının geçerliliğini tamamen koruduğu yönündeki ifadeleri de piyasalardaki gerilimi yatıştırdı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.1 artışla 43.57 dolar seviyesine gelirken, ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.2 artışla 41.21 dolar seviyesine yükseldi.

Nordik bankası SEB'in yayınladığı araştırma notunda, "Fiziki piyasaların gücüne ve petrol talebindeki toparlanmaya bakıldığında, ham petrol fiyatında yönün hâlâ yukarı olduğunu düşünüyoruz" denildi.