Karayipler üzerinden Meksika Körfezi'ne doğru ilerleyen tropikal fırtınanın kasırga gücüne ulaşabileceği endişeleri nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol platformlarındaki çalışanlar tahliye edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Ida tropikal fırtınasının kategori 3 seviyesinde bir kasırgaya dönüşerek saatte 178 km hızla esebileceği uyarısında bulundu.

BHP, BP ve Shell Meksika Körfezi'ndeki petrol platformlarını kapattılar. Occidential ve Hess ise hava şartlarını takip etmeye devam ettiklerini bildirdiler.

Meksika Körfezi'ndeki platformlar ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sini gerçekleştiriyorlar.