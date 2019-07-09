09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK),"Petrol Piyasası Lisans Yönetmelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için, başvuru sahibi tüzel kişinin, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için 150 milyon lira, iletim lisansı için 2 milyon lira, depolama lisansı için 3 milyon lira, işleme lisansı için 1 milyon 500 bin lira, dağıtıcı lisansı için 20 milyon lira ve ihrakiye teslimi lisansı için 6 milyon lira olması gerekecek.
Değişiklikle, "ulusal marker" tanımı da, akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole, ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliğe haiz kimyasal ürünü olarak yeniden düzenlendi.
Madeni yağ lisansı başvurularında, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunulacak olması durumunda üretim yetkinlik puanı en az yüzde 55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında ise üretim yetkinlik puanı en az yüzde 50 olan başvuruya konu tesise ait kapasite raporunun EPDK'ye ibraz edilmesi gerekecek.
Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin ise kurulca belirlenecek yeterli teknik ve ekonomik güce sahip olması, taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmesi veya taşıma aracına ilişkin olarak ilgililerle yapılmış kira veya hizmet sözleşmesinin bulunması zorunlu olacak.
Lisans sona erdirme işlemi kurul tarafından veya bu yetkinin devredilmesi durumunda Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
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