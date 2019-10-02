02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 4 milyon 97 bin 456 tona yükseldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 26,4 artışla 2 milyon 879 bin 823 tona çıktı.
Temmuz ayında en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 262 bin 32 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 924 bin 112 tonla Irak, 248 bin 476 tonla Kazakistan izledi.
Motorin ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,3 azalışla 1 milyon 14 bin 471 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.
Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 4 milyon 97 bin 456 tona ulaştı.
Temmuzda motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 artışla 1 milyon 308 bin 389 tona, benzin türleri üretimi yüzde 2,2 artışla 456 bin 224 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 7,9 artarak 541 bin 534 tona çıktı.
Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 25,2 artışla 3 milyon 198 bin 731 tona yükseldi.
PETROL İHRACATINDA YÜZDE 38'LİK ARTIŞ
Havacılık yakıtları ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 462 bin 706 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 42,1 yükselişle 107 bin 19 tona çıktı.
Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 742,3 artışla 96 bin 825 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 0,8 yükselişle 209 bin 477 tona çıktı. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 38,8 artarak 1 milyon 35 bin 700 ton oldu.
Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 2 milyon 918 bin 537 tona çıktı.
Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 1 artarak 2 milyon 456 bin 981 tona, benzin türleri satışı yüzde 0,6'lık bir artışla 234 bin 911 tona yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!