26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Ocak Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 48,14 artışla 2 milyon 187 bin tona yükseldi.
Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 726 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 381 bin tonla İran ve 291 bin tonla Nijerya izledi.
Motorin ithalatı ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,75 azalışla 695 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,39 artarak 3 milyon 87 bin tona çıktı.
İHRACAT ARTTI
Ocakta motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,03 artışla 815 bin 853 tona, benzin türleri üretimi yüzde 13,86 artışla 446 bin 875 tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 38,63 artarak 460 bin 67 tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 26,68 artarak 2 milyon 328 bin tona çıktı.
Havacılık yakıtları ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 artışla 347 bin 500 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 27,88 artışla 253 bin 110 tona yükseldi.
Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde bin 112'lik artışla 67 bin 173 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 29,62 artarak 306 bin 795 ton oldu. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 44,23 artarak yaklaşık 1 milyon 54 bin 761 tona yükseldi.
Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,85 azalışla 1 milyon 973 bin tona geriledi.
Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 9,58 azalarak 1 milyon 621 bin tona gerilerken, benzin türleri satışı yüzde 0,61'lik kısmi bir azalışla 173 bin tona indi.
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