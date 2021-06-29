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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11 büyüdü ve 2 milyon 612 bin tona çıktı.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 70,2 artışla 787 bin 496 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artışla 3 milyon 571 bin 680 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 50 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 873 bin 591 tonla Rusya ve 305 bin 409 tonla Kazakistan izledi.

Geçen yıl nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve petrol ürünleri tüketimi ve satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, petrol ithalatı ve tüketiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre büyük artış göstermesine neden oldu.

Benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 187 bin 366 tona, motorin satışları yüzde 40,8 artarak 2 milyon 159 bin 414 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 42 artışla 2 milyon 447 bin 437 ton olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT DA ARTTI

Havacılık yakıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 11,8 azalarak 174 bin 18 tona düştü. Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörü durma noktasına gelirken, havacılık yakıtları ihracatı ve tüketimi de büyük düşüş göstermişti. Son aylarda ise havacılık yakıtları ihracatında toparlanma başladı.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 126,5 artışla 114 bin 216 ton olarak kayıtlara geçti. Motorin türleri ihracatı yüzde 23,5 azalışla 275 bin 860 tona gerilerken, benzin türleri ihracatı yüzde 37,4 artışla 116 bin 785 tona çıktı.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat yaklaşık yüzde 2,4 arttı ve 887 bin 639 ton olarak hesaplandı.

- Petrol ürünleri üretiminde yüzde 11,9 büyüme

Motorin türleri üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 1 milyon 442 bin 986 ton, benzin türleri üretimi yüzde 35,5 yükselişle 370 bin 998 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 78,6 artışla 280 bin 759 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 9,2 artışla 54 bin 600 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 11,9 artışla 2 milyon 895 bin 711 tona çıktı.