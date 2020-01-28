28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 3 milyon 718 bin 952 tona yükseldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 135 artışla 2 milyon 676 bin 739 tona çıktı.
Geçen yıl kasım ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 354 bin 709 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 544 bin 357 tonla Irak, 267 bin 12 tonla Kazakistan izledi.
Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 17,69 azalışla 874 bin 58 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.
Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 3 milyon 718 bin 952 tona ulaştı.
PETROL İHRACATI
Havacılık yakıtları ihracatı 2019 Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,04 artışla 378 bin 776 tona çıktı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 51,89 azalışla 85 bin 863 tona indi.
Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 2 bin 242 artışla 267 bin 356 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 1,75 artışla 209 bin 386 tona çıktı.
Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 47,46 artarak 1 milyon 13 bin 921 ton olarak gerçekleşti.
RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 62,99 artışla 1 milyon 304 bin 725 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 7,97 artışla 421 bin 750 tona yükseldi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 84,7 artarak 571 bin 243 tona çıktı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 53,7 azalarak 90 bin 714 ton oldu.
Böylece diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi 2019 Kasım'da yüzde 62,32 artışla 3 milyon 69 bin 944 tona yükseldi.
PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI
Bu dönemde motorin türleri satışı ise yüzde 12,04 artarak 2 milyon 193 bin 303 tona, benzin türleri satışı da yüzde 14,21 artışla 196 bin 564 tona yükseldi.
Böylece bu ayda Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 15,67 artarak 2 milyon 636 bin 670 tona çıktı.
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