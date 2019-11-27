27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin petrol piyasası sektör raporuna göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatında en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 29,5 artışla 2 milyon 691 bin 931 tona çıktı.
Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı, 981 bin 535 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 945 bin 148 tonla Rusya, 366 bin 245 tonla Kazakistan izledi.
Motorin ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalışla 1 milyon 4 bin 393 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.
Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 3 milyon 939 bin 776 tona ulaştı.
Eylülde motorin türleri üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,5 artışla 1 milyon 271 bin 164 tona, benzin türleri üretimi yüzde 16,9 artışla 460 bin 914 tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 38,6 artışla 611 bin 379 tona çıktı.
Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 34,5 artışla 3 milyon 203 bin 678 tona yükseldi.
PETROL İHRACATI YÜZDE 32.8 ARTTI
Havacılık yakıtları ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 465 bin 157 ton, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 9,5 azalarak 192 bin 628 ton oldu.
Söz konusu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 2 bin 518 artışla 231 bin 712 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 10,9 azaldı ve 214 bin 289 ton olarak kayıtlara geçti. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte yüzde 32,8 artan ihracat 1 milyon 312 bin 535 ton olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan, Türkiye'nin toplam petrol tüketimi ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 2 milyon 634 bin 496 tona çıktı. Motorin türleri satışı yüzde 5 artarak 2 milyon 189 bin 680 tona, benzin türleri satışı yüzde 1,2 artışla 199 bin 761 tona yükseldi.
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