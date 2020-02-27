27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 21,72 artışla 2 milyon 576 bin 637 tona çıktı.
Geçen yıl aralık ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 36 bin 105 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 924 bin 699 tonla Rusya, 162 bin 92 tonla Suudi Arabistan izledi.
Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 2,09 artışla 813 bin 236 tona yükseldi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.
Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,32 artarak 3 milyon 642 bin 373 tona ulaştı.
PETROL İHRACATI
Havacılık yakıtları ihracatı 2019 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,69 artışla 440 bin 784 tona çıktı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 82,05 azalışla 52 bin 941 tona geriledi.
Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 555,58 artışla 293 bin 691 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 0,29 azalışla 277 bin 744 tona düştü.
Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 17,95 artarak 1 milyon 191 bin 827 ton olarak gerçekleşti.
RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 40,36 artışla 1 milyon 255 bin 65 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 4,61 artışla 453 bin 573 tona yükseldi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 12,98 artarak 486 bin 501 tona çıktı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 78,20 azalarak 62 bin 694 ton oldu.
Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi 2019 Aralık'ta yüzde 11,53 artışla 2 milyon 855 bin 414 tona yükseldi.
PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI
Bu dönemde motorin türleri satışı ise yüzde 13,81 artarak 2 milyon 109 bin 10 tona, benzin türleri satışı da yüzde 5,45 artışla 191 bin 394 tona yükseldi.
Böylece bu ayda Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 15,28 artarak 2 milyon 512 bin 228 tona çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!